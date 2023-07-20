Эксперт рассказал о высокой эффективности кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы доказали свою эффективность еще во время войны во Вьетнаме.

Кассетные боеприпасы позволят украинским военным значительно снизить количество использованных снарядов.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Он заявил, что во время войны во Вьетнаме кассетные боеприпасы доказали свою эффективность.

"Вьетнамская война показала, что кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы тратились в соотношении 1 к 8. Вот вам и эффективность — в 8 раз", — заявил Жданов.

Он отметил, что кассетные боеприпасы в мгновение ока создают большую зону поражения врага, которому очень давко укрыться от взрывов.

"Плюс большое количество субэлементов может залетать в окоп, не зря Рашистская Федерация сейчас поднимает целую волну в мире за "гуманизм", чтобы прекратить снабжение Украины кассетными боеприпасами", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель России в ОБСЕ откровенно соврал, когда заявил, что страна-агрессорка якобы не применяла кассетные боеприпасы в Украине. Факты использования кассетных боеприпасов россиянами зафиксированы документами независимых миссий и институций самой ОБСЕ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут применять кассетные боеприпасы на своей земле, что абсолютно справедливо против захватчиков.

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