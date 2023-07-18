Зеленский объяснил, почему Украина имеет полное право использовать кассетные боеприпасы

Россия неоднократно использовала против Украины кластерные боеприпасы и другое запрещенное оружие.

Украинские военные будут применять кассетные боеприпасы на своей земле, что абсолютно справедливо против захватчиков.

Также читайте США хотят подготовить Украину к переговорам с РФ: эксперт объяснил передачу кассетных боеприпасов

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам.

Он отметил, что Украина получила кассетные боеприпасы спустя 9 лет после начала войны с российскими агрессорами.

"Украина получила кластерные боеприпасы в 23 году через 9 лет ведения боевых действий против Украины Российской Федерацией различным запрещенным оружием, включая кластерные боеприпасы", — заявил президент.

Он отметил, что пока нет ни одного доказательства того, что Украина когда-либо использовала кластерные боеприпасы по территории России.

"Да, на поле боя теперь против врага на нашей земле, когда он использует кластерные боеприпасы против нас, мы будем использовать такое же оружие против них. И это справедливо", — заявил Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Интервью с Зеленским: о войне, НАТО, оружии и Украине после войны"

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что американские кассетные боеприпасы уже в Украине. Они будут готовы к использованию в течение нескольких дней.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский президент-диктатор Владимир Путин назвал передачу Украине кассетных боеприпасов от США "преступлением".

Читайте также: