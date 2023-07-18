Маляр сообщила о тактике российских оккупантов на востоке

Бои продолжаются, но инициатива на стороне ВСУ.

Наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно. Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 18 июля.

На южном фаланге вокруг Бахмута, по информации Маляр, 18 июля, как и все предыдущие дни, было продвижение наших войск.

На северном фланге сегодня шли бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции. Нашим бойцам приходится сталкиваться с плотным заминированием и интенсивным вражеским огнем.

Также в Минобороны подчеркнули, что ВСУ на юге уверенно продвигаются вперед. Кульминация под Мелитополем и Бердянском наступит тогда, когда враг будет истощен, что позволит сформировать определенные места для успешного наступления.

Ранее Анна Маляр сообщила, почему контрнаступление ВСУ замедляется. Все из-за минных полей. Заместитель министра обороны заявила, что разминировать территории на юге быстрее невозможно из-за технических моментов.

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