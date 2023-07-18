Маляр повідомила про тактику російських окупантів на сході

Бої тривають, але ініціатива на боці ЗСУ.

Наступ ворога на Куп‘янському напрямку наразі безуспішний. Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 18 липня.

На південному фланзі довкола Бахмута, за інформацією Маляр, 18 липня, як і всі попередні дні, було просування наших військ.

На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем.

Також у Міноборони наголосили, що ЗСУ на півдні впевнено просуваються вперед. Кульмінація під Мелітополем і Бердянськом настане тоді, коли ворог буде виснажений, що дозволить сформувати певні місця для успішного наступу.

Раніше Ганна Маляр повідомила, чому контрнаступ ЗСУ сповільнюється. Все через мінні поля. Заступниця міністра оборони заявила, що розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти.

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