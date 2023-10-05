Зеленський в Іспанії: з ким вже зустрівся президент

Президент України Володимир Зеленський прибув до іспанського міста Гранада для участі в саміті Європейського політичного співтовариства. Там він вже зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення. Також обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору. Дякую за підтримку й чітке засудження російської агресії пану премʼєр-міністру та всьому іспанському суспільству!" - написав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський отримав запрошення на неформальну зустріч лідерів країн Європейського союзу, яка відбудеться 6 жовтня у Гранаді.

Зі слів президента, на зустріч його запросив прем'єр Іспанії Педро Санчес та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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