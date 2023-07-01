Танки Leopard та бронетранспортери: іспанський прем’єр оголосив про нову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який перебуває з візитом у Києві, повідомив, що його країна незабаром поставить нову важку техніку, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії. Зокрема, йдеться про 4 танки Leopard та бронетранспортери.

Про це він говорив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 1 липня, передає Укрінформ.

Також іспанський уряд передасть Україні портативний польовий госпіталь із хірургічним обладнанням, який допоможе надавати допомогу пораненим військовим та цивільним поблизу лінії фронту.

За словами Санчеса, упродовж останніх місяців в Іспанії надали допомогу різного типу понад 650 громадянам України, багато з яких були поранені у боях.

“Я також радий повідомити, що після наших двосторонніх перемовин під час мого останнього візиту до Києва українські терапевти вже проходять підвищення кваліфікації в місті Сарагоса. Вони вивчають сучасні методи лікування та застосування протезів. Ще більше фахівців будуть прибувати до Іспанії протягом кожних наступних трьох тижнів для проходження підготовки”, – зазначив очільник іспанського уряду.

Нагадаємо, перебуваючи в Україні, Педро Санчес також повідомив, що Іспанія підготувала новий пакет військової допомоги на суму 55 млн євро.

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