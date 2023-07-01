MamaRika просто перед концертом поскаржилася на погане самопочуття: "Ковбасить жорстко"

Українська співачка MamaRika поскаржилася шанувальникам на проблеми зі здоров'ям.

Вже завтра у виконавиці має бути концерт, однак просто перед виступом вона занедужала. Про своє самопочуття MamaRika розповіла у сторіз в Instagram.Причину раптової хвороби співачка не знає, але припускає, що вплинути на її здоров'я міг сильний стрес.

Через погане самопочуття виконавиці довелося скасувати репетицію, а ось щодо завтрашнього концерту поки що співачка не відповіла, чи буде виступати.

"Коротше, мене тупо скосило. Навіть відмінила репетицію. Не знаю, що це таке, але все і зразу, і ковбасить жорстко. Вчора на обстеженнях лікарі сказали, що так працює організм, коли дуже довго ти на стресі, а потім різко розслаблюєшся. Твою ж на ліво! Це реальна жесть! Завтра концерт, лежу", - написала MamaRika.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika похизувалася перед фанами гарною фігурою в купальнику.

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