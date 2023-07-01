Танки Leopard и бронетранспортеры: испанский премьер объявил о новой помощи Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес, находящийся с визитом в Киеве, сообщил, что его страна в скором времени поставит новую тяжелую технику, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. В частности, речь идет о 4 танках Leopard и бронетранспортерах.

Об этом он говорил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 1 июля, передает Укринформ.

Также испанское правительство передаст Украине портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием, который поможет оказывать помощь раненым военным и гражданским вблизи линии фронта.

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По словам Санчеса, за последние месяцы в Испании оказали помощь разного типа более 650 гражданам Украины, многие из которых были ранены в боях.

"Я также рад сообщить, что после наших двусторонних переговоров во время моего последнего визита в Киев украинские терапевты уже проходят повышение квалификации в городе Сарагоса. Они изучают современные методы лечения и протезов. Еще больше специалистов будут прибывать в Испанию в течение каждых следующих трех недель для прохождения подготовки", – отметил глава испанского правительства.

Напомним, находясь в Украине, Педро Санчес сообщил, что Испания подготовила новый пакет военной помощи на сумму 55 млн евро.

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