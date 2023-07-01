Премьер Испании прибыл в Киев в первый день председательства страны в Совете ЕС (видео)

Испания с 1 июля начинает председательствовать в Совете ЕС. В этот день лидер премьер решил посетить Украину.

Премьер Испании Педро Санчес прибыл в Киев с официальным визитом.

Об этом он сообщил 1 июля в своем твиттере.

На своей странице Педро Санчес опубликовал кадры с киевского вокзала.

"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС было в Украине, вместе с Владимиром Зеленским. Я передам его правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы будем продолжать поддерживать украинский народ, пока мир не вернется в Европу", — написал премьер Испании

Премьер-министр Испании 1 июля прибыл в Киев

Следует добавить, что визит Санчеса был анонсирован во время онлайн-выступления президента Зеленского на заседании Европейского совета.

Отметим, что с 1 июля Испания начала председательствовать в Совете Евросоюза. Она по ротационному принципу сменила Швецию и продлится это до конца 2023 года.

Ранее в Испании отмечали, что приоритетом их председательства в ЕС станет "сохранение единства Европы перед лицом российской агрессии" в Украине.

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