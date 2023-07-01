РФ держит в Черном море четыре корабля: сколько среди них "Калибров"

РФ держит на боевом дежурстве в Черном море четыре корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Телеграмме.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля, среди которых носитель крылатых ракет "Калибр", — говорится в сообщении.

В Азовском море находится один вражеский корабль.

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В то же время в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до восьми вражеских кораблей, среди которых есть носитель "Калибров" с общим залпом до 16 ракет.

Тем временем Вооруженные силы Украины перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям. В частности, на востоке находится продвижение вокруг Бахмута Донецкой области.

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