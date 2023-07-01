РФ тримає у Чорному морі чотири кораблі: скільки серед них "Калібрів"

РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України у Телеграмі.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких носій крилатих ракет "Калібр", - ідеться у повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

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Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, серед яких є носій "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.

Тим часом Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу і наступають на всіх напрямках. Зокрема, на сході є просування навколо Бахмута Донецької області.

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