Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ тримає у Чорному морі чотири кораблі: скільки серед них "Калібрів"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
319
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ тримає у Чорному морі чотири кораблі: скільки серед них "Калібрів"

РФ тримає у Чорне морі 4 кораблі / Фото: Unsplash

У Чорному морі перебувають ворожі кораблі

РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України у Телеграмі.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких носій крилатих ракет "Калібр", - ідеться у повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, серед яких є носій "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.

Тим часом Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу і наступають на всіх напрямках. Зокрема, на сході є просування навколо Бахмута Донецької області.

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
319
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація