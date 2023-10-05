Над Варшавой впервые в истории развернут систему ПВО: что известно

Польские военные впервые развернули над столицей страны Варшавой систему противоракетной и противовоздушной обороны "Висла". Ее основой стал зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом сообщает в X (Twitter) Министерство обороны Польши.

Minister @mblaszczak : это wydarzenie historyczne и przełomowe. Пока pierwszy Warszawa zyskuje obronę przeciwrakietową opartą o system #PATRIOT. Już od jutra żołnierze rozpoczną dyżur на элементах tego nowoczesnego systemu. pic.twitter.com/Yuiafh1c9R — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) октябрь 5, 2023

В оборонном ведомстве страны уточнили, что первое боевое дежурство системы Patriot начнется в пятницу, 6 октября.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал это "историческим и новаторским событием".

Варшава впервые получает противоракетную оборону на базе системы Patriot. С завтрашнего дня солдаты приступят к дежурству с элементами этой современной системы”, — говорится в заявлении.

Польский министр сегодня, 5 октября, в варшавском аэропорту Бемово посетил военных, которые в составе огневой группы 37-й эскадрильи зенитно-ракетных средств будут управлять пусковыми установками, купленными страной у Соединенных Штатов Америки.

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