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Над Варшавой впервые в истории развернут систему ПВО: что известно

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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Над Варшавой впервые в истории развернут систему ПВО: что известно

Система Patriot/Wikipedia

Первое боевое дежурство Patriot начнется в пятницу, 6 октября.

Польские военные впервые развернули над столицей страны Варшавой систему противоракетной и противовоздушной обороны "Висла". Ее основой стал зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом сообщает в X (Twitter) Министерство обороны Польши.

В оборонном ведомстве страны уточнили, что первое боевое дежурство системы Patriot начнется в пятницу, 6 октября.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал это "историческим и новаторским событием".

Варшава впервые получает противоракетную оборону на базе системы Patriot. С завтрашнего дня солдаты приступят к дежурству с элементами этой современной системы”, — говорится в заявлении.

Польский министр сегодня, 5 октября, в варшавском аэропорту Бемово посетил военных, которые в составе огневой группы 37-й эскадрильи зенитно-ракетных средств будут управлять пусковыми установками, купленными страной у Соединенных Штатов Америки.

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Дата публикации
Просмотры
429
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