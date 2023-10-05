Зеленский предупредил украинцев о тяжелой зиме: "Будет много атак"

Самый большой вызов сейчас для Европы – это "сохранить единство" на фоне российской пропаганды, считает Зеленский.

Глава государства Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить больше ПВО, поскольку зимой ожидается "много атак" со стороны РФ как дронами, так и ракетами.

Об этом он сказал журналистам в Испании перед саммитом Европейского политического сообщества в Гранаде в четверг, 5 октября.

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Первая задача, которую нужно выполнить всем странам, — сохранить единство в Европе, подчеркнул Зеленский.

"Я думаю, что это самая большая проблема, потому что Россия будет атаковать с помощью информационной дезинформации, с помощью фейков", — предупредил украинский лидер.

"И второе – важно, чтобы Украина имела защиту на зиму, потому что зимой у нас будет много атак с разных сторон, разных видов российских ракет, включая иранские дроны", — сказал он.

Напомним, 5 октября Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Там он уже встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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