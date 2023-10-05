Зеленський попередив українців про важку зиму: "Буде багато атак"

Найбільший виклик зараз для Європи - це "зберегти єдність" на тлі російської пропаганди, вважає Зеленський.

Глава держави Володимир Зеленський закликав партнерів надати більше ППО, оскільки взимку очікується "багато атак" з боку РФ як дронами, так і ракетами.

Про це він сказав журналістам в Іспанії перед самітом Європейської політичної спільноти у Гранаді у четвер, 5 жовтня.

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Перше завдання, яке потрібно виконати усім країнам, - це зберегти єдність у Європі, наголосив Зеленський.

"Я думаю, що це найбільша проблема, тому що Росія атакуватиме за допомогою інформаційної дезінформації, за допомогою фейків", - попередив український лідер.

"І друге – важливо, щоб Україна мала захист на зиму, бо взимку ми матимемо багато атак з різних боків, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони", - сказав він.

Нагадаємо, 5 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом в Іспанію для участі в саміті Європейського політичного співтовариства. Там він вже зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

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