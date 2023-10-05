Володимир Дантес серйозно впав просто на сцені

Український шоумен та співак Володимир Дантес відіграв концерт у Львові, який не минув без курйозних інцидентів.

Зокрема, артист зізнався, що впав просто на сцені, та показав відео. До слова, виконавець співав та енергійно рухався. Раптом він спіткнувся, не зміг втримати рівновагу та впав на підлогу. Дантес швидко знайшов вихід із ситуації. Артист перевернувся, піднявся на ноги та вдав, ніби його падіння була заплановане.

До речі, коли Володимир Дантес падав, то дісталося й його гітаристці Ользі. Співак випадково облив музикантку водою.

"Я впав на сцені, облив гітаристку Ольгу водою", - поділився артист.

Володимир Дантес під час концерту впав на сцені

На щастя, Володимир Дантес не отримав серйозних травм через падіння. Нині ж музикант прямує до Івано-Франківська, де у нього 5 жовтня запланований концерт в рамках його сольного тура.

Нагадаємо, у Львові Володимир Дантес вперше за півтора місяця зустрів зі своєю коханою Дашею Кацуріною. Артист прогулявся з нею містом та повідомив про важливе рішення, яке вони разом прийняли.

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