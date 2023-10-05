Владимир Дантес серьезно упал прямо на сцене

Украинский шоумен и певец Владимир Дантес отыграл концерт во Львове, который не прошел без курьезных инцидентов.

В частности, артист признался, что упал прямо на сцене, и показал видео. К слову, исполнитель пел и энергично двигался. Вдруг он споткнулся, не смог удержать равновесие и упал на пол. Дантес быстро нашел выход из ситуации. Артист перевернулся, поднялся на ноги и сделал вид, будто его падение было запланировано.

Кстати, когда Владимир Дантес падал, то досталось и его гитаристке Ольге. Певец случайно облил музыканта водой.

"Я упал на сцене, облил гитаристку Ольгу водой", – поделился артист.

Владимир Дантес во время концерта упал на сцене

К счастью, Владимир Дантес не получил серьезных травм из-за падения. Сейчас музыкант направляется в Ивано-Франковск, где у него 5 октября запланирован концерт в рамках его сольного тура.

Напомним, во Львове Владимир Дантес впервые за полтора месяца встретил со своей возлюбленной Дашей Кацуриной. Артист прогулялся с ней по городу и сообщил о важном решении, которое они вместе приняли.

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