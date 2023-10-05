Жінку, яка приїхала на пологи, оштрафували на 120 доларів: що сталося

В Австралії пару, яка приїхала на пологи на своєму авто, оштрафували.

Про це пише 9news.

Грегу Маллінзу виписали штраф у розмірі 120 доларів. Поки його партнерка Карлі Ерл перебувала в пологовому залі, народжуючи їхню дівчинку Гейзел, час паркування сплив та перевищив 12 хвилин.

"Було декілька моментів, які лякали, у неї впав пульс, є певні елементи пологів, які непередбачувані", — пригадала Карлі.

Коли сім'я повернулася додому, поштою прийшов несподіваний лист. "Ми просто подумали, що це смішно", - сказала новоспечена матуся.

Пара вирішила оскаржити штраф, але податкова служба Нового Південного Вельсу відхилила клопотання.

"Ми беремо до уваги ваші коментарі про те, що у вашої дружини були пологи, і ви не змогли піти, щоб заплатити за додаткове паркування, проте ми не можемо скасувати штраф", — йшлося у повідомленні.

Карлі сказала, що "на планеті немає людини", яка могла б піти і перемістити свою машину в такій ситуації.

Втім, згодом штраф таки скасували після розголосу у ЗМІ. Представники податкової служби також зателефонували подружжю та перепросили.

Нагадаємо, жінка завагітніла двічі за тиждень і народила трьох дітей. Це явище називається суперфетація та настільки рідкісне, що зараз є лише 10 підтверджених випадків.

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