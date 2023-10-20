В платьях с цветами и пайетками: два новых образа королевы Максимы из поездки в Южную Африку

Королева Максима появилась в эффектном белом платье с красным цветочным принтом и ободком на голове в тон, подобрав к наряду туфли-лодочки из замши и красные перчатки. Королевский образ дополняли серьги с кисточками в ушах, насыщенный макияж глаз, а также несколько драгоценных браслетов и часы на запястье. Король Виллем-Александр надел синий костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Королевская чета была запечатлена на набережной Виктории и Альфреда в Кейптауне в последний день своего зарубежного визита. Пара встретилась сегодня с премьер-министром Западно-Капской провинции и посетила еще несколько мероприятий.

Днем ранее королева Максима присутствовала на торжественном концерте для президента Южной Африки Сирила Рамафосы в Государственном театре в Йоханнесбурге. На вечере королева блистала в платье с пайетками от Natan Couture, туфлях Gianvito Rossi и в серьгах из 18-каратного золота и алюминия с листьями герани от Jarjewelry, а в руках несла клатч.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Также в один из дней королева Максима появилась на публике в ярком платье с вырезом "лодочка" и огромным декором на одном рукаве.

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