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ВСУ "минуcнули" вражеский "Солнцепек" – мощное видео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1178
Время на прочтение
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ВСУ "минуcнули" вражеский "Солнцепек" – мощное видео

ВСУ уничтожили вражеский "Сонцепек" / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Враг продолжает нести потери в технике и живой силе.

В Донецкой области ОМПБр имени Якова Гандзюка обнаружила и уничтожила вражескую систему ТОС 1-А "Сонцепек". Стоимость такой установки – 15 млн долларов.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

ВСУ уничтожили российский "Сонцепек"

ВСУ уничтожили российский "Сонцепек"

Как отметил журналист, бойцам удалось обнаружить и уничтожить систему с помощью FPV-дрона. "Установка стоимостью 15 млн долларов после феерической детонации термобарических боеприпасов превратилась в металлолом и пепел",

Вероятно, вражеский экипаж также ликвидирован.

Напомним, в Донецкой области ВСУ сбили третий за неделю штурмовик Су-25.

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Дата публикации
Просмотры
1178
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