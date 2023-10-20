ВСУ "минуcнули" вражеский "Солнцепек" – мощное видео

Враг продолжает нести потери в технике и живой силе.

В Донецкой области ОМПБр имени Якова Гандзюка обнаружила и уничтожила вражескую систему ТОС 1-А "Сонцепек". Стоимость такой установки – 15 млн долларов.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

ВСУ уничтожили российский "Сонцепек"

Как отметил журналист, бойцам удалось обнаружить и уничтожить систему с помощью FPV-дрона. "Установка стоимостью 15 млн долларов после феерической детонации термобарических боеприпасов превратилась в металлолом и пепел",

Вероятно, вражеский экипаж также ликвидирован.

Напомним, в Донецкой области ВСУ сбили третий за неделю штурмовик Су-25.

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