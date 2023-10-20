Девушка купила гроб и спит в нем: зачем он это делает (видео)

Девушка, которая купила гроб, чтобы спать в нем, поделилась, что привыкла к тому, что его называют "чудаковатой".

Она объяснила в своем TikTok, что мечтала о гробе с 14 лет, но ее родители выступили с категорическим запретом.

Однако теперь она повзрослела и осуществила свою мечту.

"Да, я держу в своей спальне настоящий гроб. Общая длина составляет два метра, и вам, наверное, понадобится помощь, чтобы ее собрать. Гроб очень удобен, поскольку он наполнен 10 см пены с эффектом памяти, но я не закрываю крышку, когда сплю там", — поделилась блогерша.

Девушка спит в гробу вместо кровати / Фото: скриншот с видео

Однако она сказала, что может закрыть крышку и остаться в безопасности, поскольку она не является "герметичной".

"Это отличный способ отсеять потенциально неудачные свидания, потому что никто не хочет тусоваться с кем-то, у кого в комнате стоит гроб", — сказала она. "В любом случае, это отличный способ скрыться от всех моих проблем".

Мнения людей в разделе комментариев относительно гроба разделились, и многие признались, что остались в шоке.

Видите, огромный красный флаг и, честно говоря, скорее знак убегать, а не идти

Это ненормально, у вас какая-нибудь травма...

Хм, женщина, с тобой все хорошо?

Но другим эта идея понравилась: один из пользователей написал: "Хорошо, это подтверждено. Меня привлекают красные флажки". "На самом деле это очень круто... Особенно в сочетании с твоими клыками", — добавил другой. Еще одна женщина прокомментировала: "О боже, подожди, это гениально! Я обязательно подумаю, как я могу это сделать!".

Напомним, семья прилетела из Африки с опасным существом в чемодане. Путешественники показали, какое это было экзотическое животное.

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