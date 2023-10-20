Дівчина купила труну та спить у ній: навіщо вона це робить (відео)

Дівчина, яка купила труну, щоб спати в ній, поділилася, що звикла до того, що її називають "дивакуватою".

Вона пояснила у своєму TikTok, що мріяла про труну від 14 років, але її батьки виступили з категоричною забороною.

Однак тепер вона подорослішала і здійснила свою мрію.

"Так, я тримаю у своїй спальні справжню труну. Загальна довжина складає два метри, і вам, напевно, знадобиться допомога, щоб її зібрати. Труна дуже зручна, оскільки вона наповнена 10 см піни з ефектом пам'яті, але я не закриваю кришку, коли сплю там", - поділилася блогерка.

Дівчина спить у труні замість ліжка / Фото: скриншот з відео

Однак вона сказала, що може закрити кришку і залишитися в безпеці, оскільки вона не є "герметичною".

"Це чудовий спосіб відсіяти потенційно невдалі побачення, тому що ніхто не хоче тусуватися з кимось, у кого в кімнаті стоїть труна", - сказала вона. "У будь-якому випадку, це чудовий спосіб сховатися від усіх моїх проблем".

Думки людей у розділі коментарів щодо труни розділилися, і багато хто зізнався, що залишився шокований.

Бачите, величезний червоний прапор і, чесно кажучи, скоріше знак тікати, а не йти

Це ненормально, у вас якась травма...

Хм, жінко, з тобою все гаразд?

Але іншим ця ідея сподобалася: один із користувачів написав: "Добре, це підтверджено. Мене приваблюють червоні прапорці". "Насправді це дуже круто... Особливо в поєднанні з твоїми іклами", - додав інший. Ще одна жінка прокоментувала: "О боже, почекай, це геніально! Я обов'язково подумаю, як я можу це зробити!".

Нагадаємо, сім'я прилетіла з Африки із небезпечною істотою у валізі. Мандрівники показали, яка це була екзотична тварина.

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