Скільки ще зможе воювати Росія: думка експерта

Наразі у Росії залишається дуже багато ресурсів. З тими підходами, які зараз існують, держава-агресорка може воювати найближчі 3-5 років.

Про це сказав директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак в ефірі "Еспресо".

Яка ситуацію з оборонною промисловістю держави-агресора

За словами експерта, з 2007 року в РФ з'явився "Ростех", яким керує друг Володимира Путіна. Фактично, понад 1000 компаній зараз в одних руках і всі процеси відбуваються оперативно.

"В Росії дійсно націлені на те, щоб масштабувати усе та отримати ракети й безпілотники від Ірану. Саме тому Шойгу туди їздив у вересні і намагався домовитись.Також Північна Корея буде допомагати скільки зможе", – повідомив Бадрак.

Обмежити Росію, звісно, дуже складно, проте можливо. Для цього потрібно ввести повну заборону експорту до цієї країни, з введенням потужних вторинних санкцій. Так, країни побоюються це робити.

"Але потрібна повна заборона експорту спочатку з боку Великої сімки, ЄС підтримає напевно і далі це має розростатися під впливом санкцій. До цього будуть вдаватися навіть країни, через які РФ досі здійснює реекспорт різноманітних верстатів. Тому ситуація з санкціями поки що патова, але західний світ розуміє, що загрози зростають", – підкреслив Валентин Бадрак.

Перехід від санкцій до заборони експорту, стверджує він, є неминучим. У протилежному випадку ми не зможемо стримати промисловий розвиток РФ.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна готова активізувати співробітництво та обміни з агресоркою Росією, а також будувати перспективні й далекосяжні відносини.

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