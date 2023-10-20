Сколько еще сможет воевать Россия: мнение эксперта

Пока в России остается очень много ресурсов. С подходами, которые сейчас существуют, государство-агрессорка может воевать ближайшие 3-5 лет.

Об этом сказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения военный эксперт Валентин Бадрак в эфире "Эспрессо".

Какова ситуация с оборонной промышленностью государства-агрессора

По словам эксперта, с 2007 года у РФ появился "Ростех", которым руководит друг Владимира Путина. Фактически более 1000 компаний сейчас в одних руках и все процессы происходят оперативно.

"В России действительно нацелены на то, чтобы масштабировать все и получить ракеты и беспилотники от Ирана. Именно поэтому Шойгу туда ездил в сентябре и пытался договориться. Также Северная Корея будет помогать сколько сможет", – сообщил Бадрак.

Ограничить Россию, конечно, очень сложно, но не возможно. Для этого нужно ввести полный запрет на экспорт в эту страну, с введением мощных вторичных санкций. Да, страны опасаются это делать.

"Но нужен полный запрет экспорта сначала со стороны Большой семерки, ЕС поддержит наверняка и дальше это должно разрастаться под влиянием санкций. К этому будут прибегать даже страны, через которые РФ до сих пор осуществляет реэкспорт различных станков. Поэтому ситуация с санкциями пока патовая, но западная" мир понимает, что угрозы растут", – подчеркнул Валентин Бадрак.

Переход от санкций к запрету экспорта, утверждает он, неизбежен. В противном случае мы не сможем сдержать промышленное развитие РФ.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна готова активизировать сотрудничество и обмены с агрессором Россией, а также строить перспективные и далеко идущие отношения.

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