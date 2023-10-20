В Кремле обиделись на сравнение Путина с ХАМАСом

У Путина заявили, что сравнение террориста Путина с террористами ХАМАСа "не подобает ответственным лидерам государств".

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "считает неприемлемым" сравнение Владимира Путина с палестинским ХАМАСом, которое выразил президент США Джо Байден.

Заявление Пескова цитируют российские пропагандистские СМИ.

"Мы считаем неприемлемым такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента", — сказал Песков.

Он также цинично добавил, что "вряд ли такая риторика подобает ответственным лидерам государств".

Напомним, президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу. В частности, он сравнил войну в Израиле с войной России в Украине. Лидер США обвинил ХАМАС и президента РФ Владимира Путина в желании "полностью уничтожить соседнюю демократию", однако отметил, что они "являются разными угрозами".

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