За оправдание вооруженной агрессии страны-агрессорки России против Украины будут судить бывшего митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя). Он причастен к взрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генпрокурора.

Следователи СБУ установили, что митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства. Павел "Мерседес" также называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. Отмечается, что инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

По материалам СБУ, митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно,

оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно.

Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Офисе генпрокурора отмечают, что установлены факты общения митрополита со свидетелем в уголовном производстве, несмотря на соответствующий запрет на это в решении суда.

Также сообщается, что в телефонных разговорах с верующими своими высказываниями Павел разжигал национальную, региональную и религиозную вражду. Это подтверждено выводами соответствующих экспертиз. Митрополит МП делал заявления, оправдывающие действия государства-агрессора, а в выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

Дело Паши "Мерседеса"

В апреле этого года после выдворения Московского патриархата из Киево-Печерской лавры митрополита вызвали на допрос. Сотрудники СБУ вручили ему подозрение по статье "разжигание межрелигиозной розни". Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уже в липине Соломенским районным судом города Киева была изменена мера пресечения митрополиту Павлу по круглосуточному домашнему аресту. Его заключили под стражу с избранием залога в размере 33 300 000 грн.

Суд продлевал митрополиту срок меры пресечения. Впрочем, впоследствии за Пашу Мерседеса внесли 33 млн грн залога и он вышел на свободу.

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