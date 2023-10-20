В Україні судитимуть Павла "Мерседеса": що загрожує митрополиту МП

За виправдовування збройної агресії країни-агресорки Росії проти України будуть судити колишнього митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебідя). Він причетний до підривної діяльності проти України.

Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора.

Слідчі СБУ встановили, що митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Павло "Мерседес" також називав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває від 2014 року. Зазначається, що ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу:

порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно,

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою повторно.

Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора наголошують, що встановлено факти спілкування митрополита зі свідком у кримінальному провадженні, попри відповідну заборону на це у рішенні суду.

Також повідомляється, що у телефонних розмовах з вірянами своїми висловами Павло розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечі. Це підтверджено висновками відповідних експертиз. Митрополит МП робив заяви, які виправдовували дії держави-агресору, а у виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них.

Справа Паші "Мерседеса"

У квітні цього року після виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври митрополита викликали на допит. Працівники СБУ вручили йому підозру за статтею "розпалювання міжрелігійної ворожнечі". Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вже в липині Солом’янським районним судом міста Києва було змінено запобіжний захід митрополитові Павлу з цілодобового домашнього арешту. Його взяли під варту із обранням застави у розмірі 33 300 000 грн.

Суд подовжував митрополиту термін запобіжного заходу. Втім, згодом за Пашу "Мерседеса" внесли 33 млн грн застави і він вийшов на свободу.

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