Скандального намісника Лаври Павла викликають на допит

Митрополита Української православної церкви Московського патріархату, намісника Лаври Павла викликають на допит.

Про це повідомили на сайті УПЦ МП "Свята Успенська Києво-Печерська Лавра" 1 квітня.

"На 12 годину владику викликали на допит. Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Ще зранку працівники СБУ вручили йому підозру за статтею "розпалювання міжрелігійної ворожнечі". Наголошується, що нібито йдеться про висловлювання щодо "відношення до "ПЦУ" і Константинопольського патріархату, сказані ним у відеозверненні "Просимо справедливості для нашої Церкви".

Після допиту будуть вирішувати питання про обрання міри запобіжного заходу Павлу. До слова, у Мережі поширюють відео, на якому він каже, що йому "дали домашній арешт".

За даними джерел "УП", підозри наміснику Лаври вручили за статтями 161 ККУ "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" та 436-2 "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Нагадаємо, УПЦ МП до 29 березня мала б остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору на оренду її території Лаври УПЦ МП мала 20 днів на виселення. Втім, представники УПЦ МП запротестували.

Скандальний митрополит Павло звернувся до президента і заявив, що "Бог не простить" главі держави виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Також він дорікнув Зеленському, що той нібито мав прийняти митрополита Онуфрія і членів синоду, коли вони без попередження прийшли під Офіс президента.

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