Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скандального намісника Лаври Павла викликають на допит

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2466
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скандального намісника Лаври Павла викликають на допит

Фото: УНІАН

У будинку Павла проводять обшуки.

Митрополита Української православної церкви Московського патріархату, намісника Лаври Павла викликають на допит.

Про це повідомили на сайті УПЦ МП "Свята Успенська Києво-Печерська Лавра" 1 квітня.

"На 12 годину владику викликали на допит. Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Ще зранку працівники СБУ вручили йому підозру за статтею "розпалювання міжрелігійної ворожнечі". Наголошується, що нібито йдеться про висловлювання щодо "відношення до "ПЦУ" і Константинопольського патріархату, сказані ним у відеозверненні "Просимо справедливості для нашої Церкви".

Після допиту будуть вирішувати питання про обрання міри запобіжного заходу Павлу. До слова, у Мережі поширюють відео, на якому він каже, що йому "дали домашній арешт". 

За даними джерел "УП", підозри наміснику Лаври вручили за статтями 161 ККУ "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" та 436-2 "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Нагадаємо, УПЦ МП до 29 березня мала б остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору на оренду її території Лаври УПЦ МП мала 20 днів на виселення. Втім, представники УПЦ МП запротестували. 

Скандальний митрополит Павло звернувся до президента і заявив, що "Бог не простить" главі держави виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Також він дорікнув Зеленському, що той нібито мав прийняти митрополита Онуфрія і членів синоду, коли вони без попередження прийшли під Офіс президента.

Читайте також:

Шарпанина під Лаврою: святиню блокують "братки" в рясах

Шарпанина під Лаврою: святиню блокують "братки" в рясах

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2466
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація