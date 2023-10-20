Минометчики ВСУ получили микроавтобус от Favbet Foundation

ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных Сил Украины микроавтобус Volkswagen Transporter T5, сообщили представители фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение личного состава минометной бригады одного из механизированных батальонов, выполняющих боевые задачи в Донецкой области.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили 235 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных для ударных рот «Армии дронов».

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.