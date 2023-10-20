ЗСУ "мінуснули" ворожий "Солнцепьок" – потужне відео

Ворог продовжує зазнавати втрат у техніці та живій силі.

На Донеччині ОМПБр імені Якова Гандзюка виявила та знищила ворожу систему ТОС 1-А "Сонцепьок". Вартість такої установки - 15 млн доларів.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ знищили російський "Сонцепьок"

Як відзначив журналіст, бійцям вдалось виявити та знищити систему за допомогою FPV-дрона. "Установка вартістю 15 млн доларів після феєричної детонації термобаричних боєприпасів перетворилась на металобрухт та попіл",

Ймовірно, ворожий екіпаж також ліквідований.

Нагадаємо, на Донеччині ЗСУ збили третій за тиждень штурмовик Су-25.

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