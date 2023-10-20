Байден попросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України

Президент Джо Байден попросив у Конгресу допомогу Україні, яка протистоїть Росії. Йдеться про 61 мільярд доларів.

Про це повідомляє Market Watch.

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Стало відомо, що у п'ятницю, 20 жовтня, Байден попросив у Конгресу близько 14 мільярдів доларів на підтримку Ізраїлю в боротьбі з ХАМАС і понад 61 мільярд доларів на допомогу Україні в війні з Росією, що триває. Це частина ширшого пакета на загальну суму понад 100 мільярдів доларів, який також включає гроші на зміцнення кордону між США і Мексикою та для Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань.

Переважно допомога Україні призначена для поповнення військових запасів, а також іншої розвідувальної та оборонної підтримки.

Законодавців закликають схвалити запит, адже це допоможе посилити оборонну промисловість США. Як наголосила директор Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг, світ спостерігає за країною, а американський народ очікує, що їхні лідери зберуться разом і реалізують ці пріоритети.

"Я закликаю Конгрес розглянути їх (запити – ред.) у рамках всеосяжної двопартійної угоди найближчими тижнями", – підсумував Байден.

Раніше президент Сполучених Штатів Джозеф Байден виступив з екстреним зверненням до народу. Він чітко наголосив: США не залишать Україну у війні з Путіним наодинці.

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