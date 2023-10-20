Розвідка Естонії оцінила ситуацію на фронті в Україні

Розвідка Естонії виділила три основні моменти щодо ситуації на фронті в Україні. Йдеться про нарощування кількості атак Збройних сил РФ, українські рейди на Херсонському напрямку та постачання боєприпасів до РФ із Північної Кореї.

Про це йдеться у звіті розвідки Естонії.

За їхніми даними, ЗС РФ наростили тиск на двох напрямках: лініях Авдіївка – Мар'їнка та Куп'янськ – Лиман.

"Якщо протягом літа російські війська стабільно робили по 20-40 атак на добу, то протягом останніх десяти днів атакували в середньому 76 разів на день", – зазначають у розвідцентрі Сил оборони Естонії.

Попри значні втрати, ЗС РФ досі здатні контролювати обстановку на фронті і зберігати наступальний потенціал за рахунок припливу кадрових військових і добровольців. З іншого боку, російське командування вважає, що шанси прориву українських військ на Оріхівському напрямку знижуються.

"Ймовірно, головна мета ЗС РФ полягає у поверненні втраченої ініціативи. Росіяни намагаються скувати підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) та позбавити їх наступального потенціалу. До того ж, вони використовують звуження вікна можливостей із застосування механізованих підрозділів до настання бездоріжжя", – мовиться у повідомленні.

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Також естонські розвідники повідомляють про накопичення сил ЗС РФ як у Луганській, так і в Донецькій областях. Найімовірніше, це свідчить про те, що протягом наступних днів або тижнів росіяни підтримуватимуть колишню інтенсивність бойових дій на обох напрямках. Втім, малоймовірно, що якась зі сторін зможе домогтися прориву на оперативному рівні.

Крім того, надходять повідомлення про рейди ЗСУ в Херсонській області та ймовірний плацдарм українців на лівому березі Дніпра.

"Поряд є свідоцтва про перекидання додаткових сил ЗС РФ з цього напрямку. Це може говорити про те, що росіяни відчувають зростання загрози", – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, уряд Естонії схвалив і направив до парламенту поправку до Закону про міжнародні санкції. Це дозволить використати заморожені російські активи підсанкційних росіян для компенсації збитків, завданих Україні внаслідок війни.

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