РФ знову провела ядерні випробовування ракети "Булава" (відео)

Росіяни запевняють, що цей пуск був нібито успішний.

Країна-агресорка РФ після невдалої спроби знову здійснила випробувальні пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Булава".

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Як стало відомо, цього разу пуски здійснив підводний крейсер "Імператор Олександр Третій". Окупанти переконують, що цей пуск нібито був успішним. Його здійснили з акваторії Білого моря по полігону "Кура" на півострові Камчатка.

"Ракетна стрілянина пройшла у штатному режимі з підводного стану. Головні частини ракети у призначений час прибули до заданого району. Стрілянина балістичною ракетою є завершальним елементом державних випробувань, після якого буде ухвалено рішення про прийом крейсера до складу Військово-Морського Флоту", - йдеться у повідомленні.

Росія запустила міжконтинентальну ракету "Булава"

Що відомо про підводний російський крейсер

Відомо, що атомний ракетний підводний крейсер стратегічного призначення "Імператор Олександр Третій" оснащений 16 балістичними ракетами "Булава" та сучасною торпедною зброєю.

Додамо, що човни такого типу відносяться до 4-го покоління і входять до складу з'єднань підводних сил Північного та Тихоокеанського флотів.

"В даний час на озброєнні ВМФ РФ стоять 3 ракетні підводні крейсери проекту "Борей-А", один завершує випробування і ще три будуються", - вказано у повідомленні.

Що передувало

Міноборони РФ намагалось здійснити випробування ракет для ядерних боєголовок. Усі випробування завершились невдало.

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