РФ снова провела ядерные испытания ракеты "Булава" (видео)

Россияне уверяют, что этот пуск был якобы успешен.

Страна-агрессорка РФ после неудачной попытки снова совершила испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как стало известно, в этот раз пуски совершил подводный крейсер "Император Александр Третий". Оккупанты убеждают, что этот пуск якобы был успешным. Его совершили из акватории Белого моря по полигону "Кура" на полуострове Камчатка.

"Ракетная стрельба прошла в штатном режиме по подводному состоянию. Главные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район. Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-Морского Флота", — говорится в сообщении.

Россия запустила межконтинентальную ракету "Булава"

Что известно о подводном русском крейсере

Известно, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" оснащен 16 баллистическими ракетами "Булава" и современным торпедным оружием.

Добавим, что лодки такого типа относятся к 4-му поколению и входят в состав соединений подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов.

"В настоящее время на вооружении ВМФ РФ стоят 3 ракетных подводных крейсера проекта "Борей-А", один завершает испытания и еще три строятся", — указано в сообщении.

Что предшествовало

Минобороны РФ пыталось осуществить испытания ракет для ядерных боеголовок. Все испытания завершились неудачно.

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