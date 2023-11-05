Если Путин получит кусок Украины, он "придет" за штатом США

Эксперт считает, что если россияне получат желаемое в Украине, они обязательно вспоминают за Аляску.

Если Путин получит оккупированные территории Украины, он придет за американским штатом — Аляска.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"И Рамасвами (кандидат на пост президента США – ред.), и Маск – американцы, сильно болеющие за Россию. Лучше бы они предложили передать России Аляску, "исконно русскую землю", на которую американцы уже потеряли юридическое право управления. Им нужно Если россияне получат даже часть Украины и с этим согласятся американцы, то дальше они пойдут за Аляской и украинцы будут за то, чтобы отдать россиянам Аляску. тоже будем за то, чтобы "восстановить историческую справедливость" и вернуть России Аляску под управление", — прокомментировал последнее заявление Рамасвами, что нужно отдать Путину территории Украины, которые сегодня оккупированы, потому что "там русскоязычные регионы".

Военный эксперт напомнил, что есть решения, принятые после второй мировой войны, с которыми практически все страны согласились. Более того, он добавил, что посягательство на территориальную целостность уголовно наказуемо в украинском законодательстве.

"В Уголовном кодексе есть статья 110, посвященная посягательству на территориальную целостность государства. Часть третья этой статьи предусматривает пожизненное заключение с полной конфискацией. И именно этим сейчас занимаются и Маск, и Киссинджер, и Рамасвами. В принципе, если правильно построить уголовное производство, то Украина может обогатиться Starlink, отсудив его в Маска в соответствии с 3 частью статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Я не прокурор Украины. Будь прокурором, Маск уже сидел бы", — отметил он.

Свитан считает, что призыв главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного усилить мобилизацию обосновывается тем, чтобы Россия не "заморозила" войну.

"Этого нельзя допускать, потому что любая остановка нашего движения позволит россиянам восстановить свои силы, средства и дальше продолжить движение. А потом они придут по Аляску. Поверьте, я знаю россиян. Они обязательно вспомнят об Аляске", — подытожил эксперт.

Напомним, потенциальный кандидат в президенты США Вивек Рамасвами хочет отдать РФ часть Украины и блокировать вступление в НАТО.

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