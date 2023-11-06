Москва поступово нарощує виробництво: у ГУР назвали, скільки ракет та дронів має РФ

Представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що приблизно від весни Москва поступово нарощує виробництво ракет, шукаючи будь-які лазівки в міжнародних санкціях.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

За даними ГУР, зараз у росіян є в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

Це орієнтовно 165 "Калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинжалів", а також 150 ракет Х-22 / Х-32. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 – 350 кілометрів.

Як уточнив Скібіцький, минулого року показники були майже такі ж. Росії вдалося налагодити виробництво ракет і підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу ракет.

"Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть – мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі і не досягнуть результату – тоді знову хтось полетить з посади. А досягти результату їм буде складно – ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходи для захисту нашої енергосистеми", – пояснив представник ГУР

У жовтні росіянам вдалось випустити близько 115 високоточних ракет із дальністю у понад 350 кілометрів. З них, за словами Скібіцького, "Калібрів" – 20 одиниць, Х-101 – близько 40.

"Також ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К". Крім того, йде модернізація Х-22, які противник переробляє на Х-32. Йдеться про невеликі показники – приблизно 9 одиниць на місяць. Щодо "Кинжалів", у жовтні, за даними ГУР, їх виробили в кількості 4 ракети. Крім того, у військовій розвідці кажуть, що росіяни почали вдосконалювати протикорабельні ракети "Онікс" з метою використання їх по наземних об'єктах", - пише видання.

Виробництво "Шахедів" у РФ

В Росії вже частково розпочались роботи на заводі в Єлабузі, де Кремль хоче розгорнути масштабне виробництво ударних дронів-камікадзе "Шахед". Як пояснив Скібіцький, на цьому підприємстві відбувається лише кінцева збірка дронів, так званих "Герань-2". Проте по Росії працюють й інші, суміжні заводи, що поставляють комплектувальні для цих ударних БПЛА.

"Ворог планував виробляти в місяць щонайменше 200 "Шахедів". Але в реальності виробляє менше. Російська Федерація почала тільки нарощувати виробництво і на сьогодні в основному це збір з компонентів, які поставлені з Ірану", – уточнив Скібіцький.

У ГУР не виключають, що Іран все ще може відправляти Москві незначні партії готових "Шахедів".

Проте перші контракти, що були укладені, Тегеран уже виконав. Тому зараз активного переміщення готових "Шахедів" із території Ірану до Росії ГУР не фіксує.

Нагадаємо, росіяни за добу випустили рекордну кількість авіабомб по Херсонщині.

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