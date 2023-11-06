Удар по кораблю "Аскольд" в Керчи: в ВМС рассказали детали о судне

Атакованный в оккупированной Керчи российский ракетоноситель "Аскольд" – самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс". Судно еще не было взято в состав флота.

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

Что известно о судне "Аскольд" – характеристики

По словам Плетенчука, атакованный в Крыму корабль "Аскольд" даже не был еще взят в состав Черноморского флота России. Это сверхновый корабль серии "Каракурт".

"Один из них вам уже знаком — это "Циклон", который был взят в состав (флота РФ — ред.) менее полугода назад. Еще два корабля были недостроены — "Амур" и "Аскольд", — сообщил спикер ВМС.

По его словам, корабль "Аскольд" – "самый свежий".

"Нельзя сказать, что сам проект суперновый, он родом из 90-х. Тем не менее, к нему Россия была вынуждена вернуться после того, как в 2014 году из-за наложенных Украиной санкций они прекратили получать двигатели, которые производились в Николаеве на заводе "Заря". И были вынуждены перейти к этой серии, которая комплектовалась силовыми агрегатами российского производства", – рассказал Плетенчук.

Он добавил, что "Аскольд" оборудован технологией "стелс". У него было восемь шахт для запуска крылатых ракет.

"Одна из особенностей этого корабля — наличие морского типа "Панцира С-1". Эта система противовоздушной обороны корабля в морской версии была на нем установлена", — отметил спикер ВМС.

Он также сообщил, что судостроительный завод "Залив" в Керчи, по которому была совершена атака, не может "потянуть" достаточное количество и производит только один образец в год. Соответственно, поэтому строительство кораблей достаточно растянуто по времени.

Напомним, вечером 4 ноября украинские войска нанесли удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Там зафиксировано попадание в малый ракетный корабль "Аскольд" – носитель ракет "Калибр".

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