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"Діють за Донецьким сценарієм": мер Мелітополя про те, як росіяни проводять мобілізацію

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Діють за Донецьким сценарієм": мер Мелітополя про те, як росіяни проводять мобілізацію

Мобілізація в Росії / Фото: Getty Images

На окупованих РФ територіях триває прихована мобілізація.

Росіяни на окупованих територіях продовжують ставити на "військовий облік" чоловіків у Запорізької області. Це відбувається в рамках прихованої мобілізації.

Про це повідомив міський голова міста Іван Федоров.

За його словами, на окупованих територіях відбувається фактично неприхована мобілізація. Окупанти створюють так званий "донецький сценарій":

  • Крок перший. Примусова паспортизація;
  • Крок другий. Видача повісток до військкомату нібито тільки для "постановки на військовий облік". Федоров пояснив, що почали у селах, тепер перейшли на міста;
  • Крок третій. У будь-який момент призвати на фронт.

Водночас в окупованому Старобільську на Луганщині росіяни проводять мобілізацію місцевих мешканців до армії країни-агресорки.

Триває мобілізація і в самій Росії. Окрім повісток росіяни отримують також погрози від військкоматів.

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Дата публікації
Перегляди
63
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