"Діють за Донецьким сценарієм": мер Мелітополя про те, як росіяни проводять мобілізацію

На окупованих РФ територіях триває прихована мобілізація.
Росіяни на окупованих територіях продовжують ставити на "військовий облік" чоловіків у Запорізької області. Це відбувається в рамках прихованої мобілізації.
Про це повідомив міський голова міста Іван Федоров.
За його словами, на окупованих територіях відбувається фактично неприхована мобілізація. Окупанти створюють так званий "донецький сценарій":
- Крок перший. Примусова паспортизація;
- Крок другий. Видача повісток до військкомату нібито тільки для "постановки на військовий облік". Федоров пояснив, що почали у селах, тепер перейшли на міста;
- Крок третій. У будь-який момент призвати на фронт.
Водночас в окупованому Старобільську на Луганщині росіяни проводять мобілізацію місцевих мешканців до армії країни-агресорки.
Триває мобілізація і в самій Росії. Окрім повісток росіяни отримують також погрози від військкоматів.