Відомий український актор вступив до лав ЗСУ та пішов захищати Україну на фронт

Артист розповів, як отримав повістку.
Зірка стрічки "Село на мільйон", український актор Дмитро Сова вступив до лав ЗСУ та пішов на фронт захищати Україну від російських окупантів.
Артист розповів, що пішов разом з тестем до військкомату ще на початку повномасштабної війни. Тоді їм вручили повістки та сказали очікувати.
"З самого початку повномасштабної війни ми з тестем одразу ж приїхали до військкомату, нам виписали повістки, але на цьому все й закінчилося. Тоді взагалі нічого не було зрозуміло, це були перші дні. Був такий кіпіш, що, наскільки я зараз пам'ятаю, повістки нам то видали, але офіційно нас ніде не зареєстрували", - розповів Дмитро в інтерв'ю kp.ua.
Актор говорить, що вони не сиділи, склавши руки. Дмитро зайнявся волонтерством, а потім ніс службу у ТрО. Врешті, артист знову пішов до військкомату. Коли там дізналися, яка у нього військова спеціальність, то сказали, що йому незабаром перетелефонують. У червні Дмитра призвали на службу. Від 23 жовтня знаменитість перебуває на фронті.
"Я знову пішов до військкомату, але коли там дізналися, яка в мене спеціальність, сказали: "Чекайте, ми вам обов'язково зателефонуємо". Потім ще раз питав - що, коли і як. І от в кінці червня мені зателефонували і сказали: "Дмитро Павлович, заберіть повістку". Я зателефонував друзям в різні підрозділи, порадився, бо хотілося піти до своїх хлопців", - поділився актор.
Також Дмитро розповів, що весь цей час готувався до служби. Він навчався військової справи та медицини. Окрім того, артист придбав спорядження, зброю, а дружина з друзями подарувала йому дрон.
"Я не сидів просто так. Дізнався, де і що проходить, де можна було б походити безкоштовно на тактику, медицину. Тому я вже до навчань більш-менш розбирався у цих питаннях. У мене повністю було зібрано три комплекти одягу, свій бронік, каска. Навіть зброю придбав свою. Дружина з друзями подарували мені на день народження камеру GoPro і маленький навчальний fpv-дрон. Тож забрав цей дрончик із собою і буду намагатися тут його опановувати", - додав артист.
Нагадаємо, нещодавно актор Олег Іваниця розповів про службу в лавах ЗСУ. Артист розсекретив свою зарплату, а також зізнався, чи доводилося йому ліквідовувати окупантів.
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