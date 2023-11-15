В ВСУ назвали неожиданные причины безумных потерь оккупантов

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что у россиян действительно сложная ситуация с потерями. Спасают эти обстоятельства новомобилизованные оккупанты.

Большие потери среди захватчиков связаны, в частности, с немалым количеством "отказников", которые отказываются выполнять приказы и сбегают с позиций.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.

"У оккупанта действительно тяжелая ситуация с потерями... Кроме того, у них есть потери из-за отказчиков, отказывающихся выполнять приказы, и дезертиров, покидающих поле боя. Но в России происходит скрытая мобилизация, и за счет новомобилизованных военных они пополняют данные потери", — рассказал он.

Напомним, в оккупированном Старобельске в Луганской области россияне проводят мобилизацию местных жителей в армию страны-агрессорки. А в Запорожской области мужчин продолжают ставить на "военный учет". Продолжается мобилизация и в самой России. Кроме повесток, россияне получают также угрозы от военкоматов.

Читайте также: