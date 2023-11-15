Операція на лівому березі Дніпра Херсонщини: що відомо про плацдарм ЗСУ

Українські бійці просуваються вглиб Лівого берега Херсонщини, а росіяни в паніці вже не знають, куди перекидати резерви.

Що відомо про бої на Херсонщині, детальніше йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Попри м’ясні штурми окупантів на Донеччині, наші хлопці та дівчата мають успіхи на лівому березі Херсонщини. Операція, яка здавалась неможливою, схоже починає давати свої плоди. Не втрималась та проговорилась про успіх там керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи", – каже Гуменюк.

За її словами, Збройним силам вдалося подекуди просунутися на 8 кілометрів вглиб окупованої території. Атака наших бійців настільки зухвала, що ворог не може вирахувати, з якого саме напрямку чекати на небезпеку, тому закидує наших оборонців керованими авіабомбами, “Градами” та артилерією.

Звісно, що більше деталей від військових не дочекаєшся і це логічно, тому й ми жодних подробиць без офіційних заяв розкривати не станемо. Пам’ятаймо: від цього залежить безпека українців та й успіх всієї операції. Але просування ЗСУ визнають і незалежні експерти. В Інституті вивчення війни заявили, що українці остаточно закріпилися на лівому березі. Про це свідчить кілька фактів.

"Від середини жовтня 2023 року українські сили проводять більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на східному березі Херсонської області, і українські сили, схоже, здатні утримувати та забезпечувати свої поточні позиції на контрольованій Росією стороні. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують, що українські війська нещодавно просунулися до Кринок (30 км на північний схід від Херсону та 2 км від річки Дніпро)", – йдеться в ISW.

У Генштабі про успіхи ЗСУ висловлюються стриманіше, але кажуть про поточні завдання бійців. Зараз військові намагаються відігнати ворога якможна далі за Дніпро. Жене ворога українська артилерія.

Чергова брехня окупантів

Цікаво, що росіяни, не дивлячись на високу оцінку дій українців західними аналітиками, а також відверті застороги від так званих "воєнкорів", уже святкують перемогу. Херсонський гауляйтер Сальдо заздалегідь вигадав, що нібито, за даними російської розвідки, ЗСУ планували до середини листопада взяти Олешки, а у грудні Генічеськ. А це ніби означає, що росіяни "побєділі".

Підхопили цю броваду й інші пропагандисти, та заявили, що ЗСУ втратили позиції біля села Кринки. Але фантазують про таке лише росіяни: в Інституті вивчення війни не знайшли жодних підтверджень цій інформації.

Але зовсім про інше свідчать ось кадри з відео. На ньому український FPV-дрон полює на позашляховик окупантів. Ті в розпачі втікають та намагаються маневрувати, але все безуспішно.

Але не всі помітили важливу деталь. На одному з кадрів добре видно дорожні знаки. Ця дорога з’єднує окуповані Олешки та Голу Пристань. Тож можна зробити висновок, що важлива для окупантів дорога перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ.

Успіхи на Лівобережжі підтвердили в ОП

Говорив про те, що ЗСУ закріпилися на Лівобережжі і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Про це він заявив у Вашингтоні. Тому віримо та чекаємо на момент, коли росіяни оголосять чергову “перегрупіровку”. Але уже справжню і бажано під Ростов, або ще далі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ТЕРМІНОВО! Повна тиша! ЗСУ дають "жару" на лівому березі Дніпра!