Військовий експерт пояснив, чим для Україні цінні німецькі Gepard

Українським воїнам надають німецькі самохідні установки Gepard. Вони є вкрай важливими під час відбиття атак РФ дронами-камікадзе.

Про це зауважив військовий експерт Defense Express Валерій Рябих, пише "РБК-Україна".

Росії стане невигідно застосовувати "Шахеди"

За словами військового експерта, німецькі САУ Gepard призводять до того, що нашому ворогу стає невигідно запускати велику кількість іранських безпілотників по Україні. Як ми знаємо, за допомогою "Шахедів" противник намагається виснажити українську ППО. Розрахунок в окупантів дуже простий – вони вважають, що ЗСУ витрачатимуть на дрони велику кількість ракет.

"Використання Gepard дозволяє збивати безпілотники відносно дешево. Якщо "Шахед" коштує кілька десятків тисяч доларів, то одна-дві черги з Gepard – до одного десятка. Якщо наситити ППО такими системами, росіянам економічно невигідно буде застосовувати "Шахеди", – деталізував Рябих.

Нагадаємо, США викупили для України велику партію САУ Gepard у Йорданії. Йдеться про 60 одиниць техніки за 110 мільйонів євро.

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