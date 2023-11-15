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Военный эксперт объяснил, чем для Украины ценны немецкие Gepard

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Военный эксперт объяснил, чем для Украины ценны немецкие Gepard

Работа немецкого Gepard по враждебным целям / Фото: Defense Express

Зенитные установки могут удешевить работу по вражеским БПЛА.

Украинским воинам предоставляют германские самоходные установки Gepard. Они крайне важны при отражении атак РФ дронами-камикадзе.

Об этом заметил военный эксперт Defense Express Валерий Рябых, пишет "РБК-Украина".

России станет невыгодно применять "Шахеды"

По словам военного эксперта, германские САУ Gepard приводят к тому, что нашему врагу становится невыгодно запускать большое количество иранских беспилотников по Украине. Как мы знаем, с помощью "Шахедов" противник пытается истощить украинскую ПВО. Расчет у оккупантов очень прост – они считают, что ВСУ будут тратить на дроны большое количество ракет.

"Использование Gepard позволяет сбивать беспилотники относительно дешево. Если "Шахед" стоит несколько десятков тысяч долларов, то одна-две очереди из Gepard – в один десяток. Если насытить ПВО такими системами, россиянам экономически невыгодно будет применять "Шахеды", – детализировал Рябых.

Напомним, США выкупили для Украины крупную партию САУ Gepard в Иордании. Речь идет о 60 единицах техники за 110 миллионов евро.

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Дата публикации
Просмотры
228
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