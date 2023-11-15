Почему Украина не может направить больше пилотов на обучение на F-16: Зеленский ответил

Российские оккупанты пока имеют полное преимущество в небе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не может отправить на обучение на истребителях F-16 достаточное количество пилотов. Причина в том, что они сейчас воюют.
Об этом глава государства рассказал во время интервью африканским журналистам.
"Тренировочные миссии начались. Они пока, по-моему, минимальны. Мы хотим это ускорить, для этого нужны пилоты. Мы в войне. Это значит, что наши пилоты сейчас воюют. И это значит, что вы должны взять их часть, оторвать эту часть пилотов и отправить учиться на самолеты другого класса. Поэтому этот баланс военные должны менеджеры специально, чтобы не потерять тот флот, который у нас есть", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также добавил, что российские оккупанты пока имеют полное преимущество в небе. Однако украинские военные их сдерживают.
Напомним, что враг учится дозаправлять истребители в воздухе.
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