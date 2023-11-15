Это крепость: в ВСУ сообщили, что станет "костью в горле" оккупантов под Угледаром

Захватчики постоянно обстреливают Угледар и прифронтовые села из артиллерии и авиации.

Ситуация под Угледаром стабилизировалась, но неделю назад враг пытался формировать позиции ВСУ. Противнику не удалось этого сделать. Украинские бойцы уничтожили около 90% техники врага, которой он пытался штурмовать муста.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Арсений Прилипко в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военнослужащего, Угледар стал очень важным городом для оккупантов, потому что это господствующая высота.

"Если противник возьмет эту высоту, то ему будет легче продвигаться дальше, а нам будет труднее. Потому что дальше идет низменность, а в низине держать оборону крайне тяжело и нелогично", — добавил он.

В 72-й отдельной механизированной бригаде напомнили, что Угледар недалеко от Волновахи, где есть транспортный узел, так это и беспокоит врага.

"При данных обстоятельствах это может стать костью в горле окупантов. Угледар — это крепость, которую нужно держать, что собственно мы и делаем", — подчеркнул Прилипко.

Напомним, ВСУ нанесли удары по колонне РФ возле Угледара Донецкой области. Там были разбиты десятки единиц вражеской бронетехники.

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