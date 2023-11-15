В Украину вернули еще шестерых детей из РФ: среди них сироты

Шестеро детей вернули из России. Все они теперь находятся в безопасности и работают с врачами и психологами.

На этой неделе в Украину удалось вернуть 6 детей. Двое из них – сироты.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"У меня есть очередные хорошие новости. В течение недели удалось вернуть на подконтрольные Украине территории 6 детей. Двое из них – сироты. И семьи, и малыши – в безопасном месте. С ними работают врачи и психологи", — рассказал глава Херсонской ОВА.

Прокудин добавил, что "мы не сможем вернуть детям детство, но должны вернуть им дом".

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о расследовании фактов принудительной депортации более 19000 украинских детей. Однако, по его словам, для этого необходим действенный правовой механизм.

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