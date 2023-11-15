До України повернули ще шістьох дітей з РФ: серед них сироти

Шестеро дітей повернули з Росії. Усі вони тепер у безпеці і працюють з лікарями та психологами.

Цього тижня до України вдалося повернути 6 дітей. Двоє з них – сироти.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Маю чергові добрі новини. Упродовж тижня вдалося повернути на підконтрольні Україні території 6 дітей. Двоє з них – сироти. І родини, і малюки – у безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи", - розповів очільник Херсонської ОВА.

Прокудін додав, що "ми не зможемо повернути дітям дитинство, але мусимо повернути їм дім".

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андій Костін повідомив про розслідування фактів примусової депортації понад 19000 українських дітей. Однак, за його словами, для цього потрібен дієвий правовий механізм.

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