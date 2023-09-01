Україна повернула групу дітей з російського полону — Єрмак

За останній тиждень з ворожого полону повернули 11 українських дітей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна повернула групу дітей з російського полону.

Про це він розповів у своєму Telegram у День знань 1 вересня.

За словами Єрмака, протягом останнього тижня з Росії вдалось вивезти 11 українських дітей.

"Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому", - написав очільник ОП.

Єрмак додав, що в Україні розроблено механізми для реінтеграції та адаптації викрадених Росією дітей, яких вдалося повернути.

Нагадаємо, у День знань президент України Володимир Зеленський презентував для українських школярів, їхніх батьків і педагогів інноваційний освітній цифровий проєкт “Мрія”. Про деталі проєкту читайте у статті.

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