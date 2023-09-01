Украина вернула группу детей из российского плена — Ермак

За последнюю неделю из вражеского плена вернули 11 украинских детей.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула группу детей из российского плена.

Об этом он рассказал в своем Telegram в День знаний 1 сентября.

По словам Ермака, за последнюю неделю из России удалось вывезти 11 украинских детей.

"Мы работаем над тем, чтобы находить похищенных детей и возвращать их домой", – написал глава ОП.

Ермак добавил, что в Украине разработаны механизмы для реинтеграции и адаптации похищенных Россией детей, которых удалось вернуть.

Напомним, в День знаний президент Украины Владимир Зеленский представил для украинских школьников, их родителей и педагогов инновационный образовательный цифровой проект "Мрія". О деталях проекта читайте в статье.

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