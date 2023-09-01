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Рэпер 50 Cent во время концерта разбил голову поклонницы

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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Рэпер 50 Cent во время концерта разбил голову поклонницы

Фото: Associated Press

Звезда швырнул девушку в голову микрофоном.

Американский рэпер 50 Cent разбил голову своей поклонницы во время концерта в Лос-Анджелесе.

Неприятный инцидент произошел во время выступления артиста в рамках тура The Final Lap 2023. 50 Cent вышел на сцену вместе со своим коллегой YG, с которым должен был исполнить один из треков. Однако выступление закончилось травмой одной из зрительниц.

По словам очевидцев, рэпер разозлился из-за неисправности микрофонов и швырнул один из них прямо в толпу. Жертвой попадания стала ведущая радиостанции Power 106 Бриан Монгейн. Микрофон попал девушке в голову и в кровь рассек ей лоб, а также повредил руку. Подробно девушка поделилась с изданием TMZ.

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Сразу с концерта пострадавшую забрали в больницу, а после чего она написала заявление на музыканта в полицию. Брайан уверена, что 50 Cent намеренно попал в нее микрофоном, ведь перед тем, как бросить его в толпу, он посмотрел прямо на нее.

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Отметим, что совсем недавно похожий инцидент произошел на концерте американской реперки Cardi B. Во время выступления звезда швырнула микрофоном в облившую ее водой фанатку.

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Дата публикации
Просмотры
405
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