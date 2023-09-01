Репер 50 Cent під час концерту розбив голову шанувальниці

Американський репер 50 Cent розбив голову своїй шанувальниці під час концерту в Лос-Анджелесі.

Неприємний інцидент стався під час виступу артиста в рамках туру The Final Lap 2023. 50 Cent вийшов на сцену разом зі своїм колегою YG, з яким мав виконати один з треків. Однак виступ закінчився травмою однієї з глядачок.

За словами очевидців, репер розлютився через несправність мікрофонів та жбурнув один з них просто у натовп. Жертвою влучання стала ведуча радіостанції Power 106 Бріан Монгейн. Мікрофон потрапив дівчині в голову та до крові розсік їй лоба, а також пошкодив руку. Подробицями дівчина поділилася з виданням TMZ.

Одразу з концерту постраждалу забрали до лікарні, а після чого вона написала заяву на музиканта до поліції. Браян впевнена, що 50 Cent навмисно поцілив в неї мікрофоном, адже перед тим, як кинути його в натовп, він подивився просто на неї.

Зазначимо, що зовсім нещодавно схожий інцидент трапився на концерті американської реперки Cardi B. Під час виступу зірка жбурнула мікрофоном у фанатку, яка облила її водою.

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